Hamburger "KI-Leuchtturm" soll Zukunftstechnologie fördern / Fünf Monate lang werden Unternehmen wie Dealcode, repath und Katulu vom BMWi gefördert, um die Anwendung von KI-Technologien zu stärken (FOTO)

Hamburg (ots) - Datenschutz, Mitigation von Klimarisiken oder Optimierung vonSales-Prozessen: Die acht jungen Unternehmen, die für das vomBundeswirtschaftsministerium finanzierte Modellprojekt für KünstlicheIntelligenz in Hamburg ausgewählt wurden nutzen KI für die Lösung ganzunterschiedlicher Probleme. Am heutigen Montag fällt nun der Startschuss für einfünf Monate dauerndes Programm, das StartUps wie Dealcode(https://www.dealcode.ai/) , https://repathnow.com/ oder Katulu(https://katulu.io/en/) gezielt fördert, vernetzt und im Idealfall bis zurInternationalisierung begleitet. Ziel des "AI.STARTUP.HUB Hamburg" getauftenProjekts ist mehr Sichtbarkeit und Erfolg für die Zukunftstechnologie"Künstliche Intelligenz" im norddeutschen Raum. Dafür investiert das BMWi 3,8Millionen Euro in Hamburg als eine von bundesweit vier Modellregionen.Eins der von der Jury ausgewählten Unternehmen ist Dealcode, das seit derGründung im April 2021 eine auf Künstlicher Intelligenz basierteVertriebssoftware entwickelt und vertreibt. Die Idee: VergangeneVertriebsprozesse werden über die Software von Dealcode automatisch mittels KIanalysiert, um Erfolgsmuster aufzudecken. Diese werden dann als PredictiveAnalytics Modell genutzt, um konkrete Handlungsempfehlungen für zukünftigeAbschlüsse abzuleiten. So hilft Dealcode dem Vertrieb, täglich die wichtigstenKunden im Fokus zu behalten. Erst im Dezember 2021 wurde das Unternehmen miteiner Million Euro von Investoren im Rahmen einer Pre-Seed Runde finanziert underzielt bereits sechsstellige Umsätze. Die Inhalte der insgesamt acht Module desAI.STARTUP.HUBs kommen also genau zur richtigen Zeit: Dealcode arbeitet bereitsan der Internationalisierung des Geschäfts und will schnell in weitereeuropäische Märkte und die USA expandieren."Wir glauben daran, dass Künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie ist,die viele Branchen radikal verändern wird. AI Guided Selling ist auch deswegenein Megatrend, weil die zunehmende Vertriebsautomatisierung zwar dieErstansprache neuer Kunden erleichtert, die steigende Anzahl von Datenpunkten imweiteren Verlauf des Vertriebs für Menschen aber schnell zu komplex wird", istsich Alexander Weltzsch, CEO und Mitgründer von Dealcode sicher. "Wir freuen unsextrem auf den Austausch mit anderen Unternehmen und auf den Wissenstransfer mitExperten. Wenn KI in Deutschland insgesamt sichtbarer und erfolgreicher wird,erhöht das für uns alle die Erfolgswahrscheinlichkeit."Auch in der Industrie sind große Datenmengen wichtig, gleichzeitig können essich Unternehmen oft nicht erlauben, zu viele Informationen zu teilen. Hier