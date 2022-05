SIFI ERHÄLT POSITIVES FEEDBACK VON DER US-AMERIKANISCHEN FDA ZU AKANTIOR® FÜR DIE BEHANDLUNG VON ACANTHAMOEBA KERATITIS

Catania, Italien (ots/PRNewswire) -



- Das Feedback zum Typ-B-Treffen bestätigt die Ansicht von SIFI, dass für eine

mögliche Genehmigung von AKANTIOR® durch die FDA keine zusätzlichen Daten

erforderlich sind.

- AKANTIOR® ist auf dem besten Weg, das erste von der FDA zugelassene Medikament

zur Behandlung von Acanthamoeba-Keratitis zu werden

- AKANTIOR® ist mit der Orphan Drug Designation, dem NCE-Status und dem

Patentschutz für die Formulierung bis 2040 für eine langfristige

Marktführerschaft in den USA positioniert.



SIFI S.p.A. ("SIFI" oder das "Unternehmen"), ein führendes internationales

Unternehmen der Augenheilkunde mit Hauptsitz in Italien, gab heute bekannt, dass

es von der US-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA") im Rahmen

eines "Typ B"-Treffens Anfang Mai ein positives und unterstützendes Feedback zu

seinem potenziellen Zulassungsantrag für AKANTIOR® (Polihexanid) zur Behandlung

von Acanthamoeba-Keratitis ("AK") erhalten hat. Das Ergebnis des Treffens mit

der FDA stützt die Ansicht des Unternehmens, dass das vorhandene Datenpaket,

sowohl das klinische als auch das nicht-klinische, für die Einreichung eines

Antrags auf Zulassung eines neuen Arzneimittels ("NDA") und die mögliche

Genehmigung von AKANTIOR® durch die FDA in den USA ausreichen wird.