SMT Scharf startet solide ins Jahr - Ausblick weiterhin von Unsicherheiten geprägt



SMT Scharf hat am 12.05. seine Q1-Zahlen veröffentlicht, die trotz der aktuell anhaltenden geopolitischen Spannungen und erneuter Lockdowns in China einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2022 markieren. Angesichts der bestehenden Unsicherheitsfaktoren veröffentlicht das Unternehmen weiterhin keine Prognose für das laufende Jahr.



Deutlich zweistelliges Wachstum: Mit 14,7 Mio. Euro stiegen die Konzernerlöse in Q1 um 36,3% yoy gegenüber dem Vorjahresquartal, was im Rahmen unserer Erwartung liegt (MONe: 15,0 Mio. Euro). Getragen wurde diese Entwicklung insbesondere vom Neuanlagen-Geschäft (+87,7% yoy; 6,5 Mio. Euro), was auf die erfolgte China-III-Zulassung in Q3/21 zurückzuführen ist. Auch das margenstarke Ersatzteilegeschäft konnte deutlich zweistellig um 16,9% auf 6,7 Mio. Euro zulegen, während das Service-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr rückläufig war (-7,3% yoy; 1,3 Mio. Euro). Regional betrachtet konnte insbesondere der Absatz in Russland um +139,1% yoy auf 5,5 Mio. Euro deutlich gesteigert werden, was in einem Umsatzanteil von rund 37% mündet. Dies ist auf eine deutlich höhere Nachfrage der russischen Kunden zurückzuführen, die sich vorsorglich mit den Produkten von SMT Scharf eingedeckt haben, um mögliche Handelsembargos zu kompensieren.

EBIT durch Sondereffekt positiv beeinflusst: Auch das EBIT verzeichnete eine deutliche Steigerung um 175,9% yoy auf 5,5 Mio. Euro. Die signifikante Steigerung ist auf die Auflösung einer Rückstellung i.H.v. 4,2 Mio. Euro zurückzuführen, die aus einer verzögerten Zulassung der neuen Maschinengeneration in China resultiert. Bereinigt um diesen Effekt liegt das EBIT bei rund 1,3 Mio. Euro bzw. bei einer Marge von 8,7%.

Ausblick weiterhin von geringer Visibilität geprägt: Trotz der soliden Q1-Finanzkennzahlen veröffentlicht der Vorstand aufgrund der bestehenden Unsicherheiten in Osteuropa sowie der anhaltenden Corona-Pandemie in der für SMT Scharf wichtigen Absatzregion China weiterhin keine konkrete Guidance. Allerdings wird unverändert ein solides Geschäftsjahr erwartet. Wenngleich die von der EU im April beschlossenen Sanktion gegen Russland ab dem 10. Juli dazu führen, dass SMT Scharf die Geschäftstätigkeit zu Beginn des H2 nahezu vollständig einstellen muss, verlagert sich laut Vorstand ein Großteil der geplanten Aufträge in das Q2. Darüber hinaus stimmt uns auch der unverändert hohe Auftragsbestand von 33,8 Mio. Euro sowie der weiterhin signifikant gestiegene Kohlepreis (LTM: +271,6%) zuversichtlich, dass im Fall von weitgehend intakt bleibenden Lieferketten und ausbleibenden längerfristigen Lockdowns die Investitionsbereitschaft von SMT Scharfs Kunden hoch bleiben wird.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 16,00 Euro