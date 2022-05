(K)ein schönes Ei gelegt / "Osterpaket" der Bundesregierung bremst Photovoltaik auf Baggerseen aus

Berlin (ots) - Versorgungssicherheit bei Wärmeenergie und Strom herzustellen,

sollte gerade auch in Anbetracht des Krieges in der Ukraine und damit

zusammenhängender Unsicherheiten ein dringendes Anliegen aller diesbezüglichen

Entscheidungsträger sein. Genau deshalb zielt auch das "Osterpaket" der

Bundesregierung zeitlich und räumlich auf einen beschleunigten Ausbau der

erneuerbaren Energien ab. Unverständlich ist, dass hierbei in diesem

Artikelgesetz das Potenzial für schwimmende Photovoltaik-Anlagen (PV) missachtet

wird.



Auf zahlreichen, dezentral gelegenen Baggerseen, die im Zuge einer vormaligen

Sand- und Kiesgewinnung entstanden sind, wäre ein Zubau schwimmender PV-Anlagen

zügig möglich. Zwar bleiben derartige Anlagen grundsätzlich genehmigungsfähig,

allerdings lässt der Artikel 12 § 36 WHG erkennen, dass die Errichtung von

Floating-PV-Anlagen zukünftig starken Beschränkungen unterliegen soll. Ganz im

Gegensatz zu den bekundeten Absichten der Bundesregierung, müssten demnach

sämtliche schwimmenden PV-Anlagen einen Abstand von 50 Metern zum Ufer haben

oder dürfen nicht mehr als 15 Prozent der Wasserfläche bedecken. Eine solche

Pauschalierung ist nicht nachvollziehbar und entzöge der Energiewende enormes

Potenzial.





Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe , MIRO, hat dazu eine Stellungnahmeabgegeben und auf offenbar bestehende Fehlinterpretationen sowie auf diebesonderen Vorteile von PV-Anlagen auf Baggerseen hingewiesen. Die typischortsnahe Versorgung mit mineralischen Rohstoffen und die Bürgerenergiewendeergänzen sich optimal. Das gilt besonders für schwimmende Photovoltaikanlagen,die in Nassgewinnungsstätten zum Einsatz kommen. Diese einzigartigeWin-win-Situation wird durch das "Osterpaket" der Bundesregierung jedochgefährdet. Die dort enthaltenen Vorgaben für Floating-PV-Anlagen würden dazuführen, dass nur noch wenige Seeflächen bzw. Flächen in geringerem Umfang fürsolche Projekte in Frage kommen. Das gesamtdeutsche Nutzungspotenzial fürFloating-PV würde von über 20 auf nur noch ein Gigawatt absinken.Erfahrungswissen versus VorsichtsvorgabenJedes Gewässer hat Besonderheiten, die in projektspezifischen Vorgabenangemessen berücksichtigt werden können. Für den Schutz der Ufer hat sich geradebei Baggerseen in der Praxis ein Mindestabstand von fünf bis 15 Metern bewährt.Der geplante Mindestabstand von 50 Metern hingegen würde für einen großen Teilder Nassgewinnungsstätten das Aus der erneuerbaren Energien bedeuten. Stattdiese fatale Entscheidung zu treffen, ist vielmehr sicherzustellen, dass dieverfolgte Ausschlusswirkung nur sensible Flächen betrifft und umgekehrt keineFlächen für schwimmende PV-Anlagen entzogen werden, die praktisch konfliktfreisind. Auch ist zu berücksichtigen, dass PV-Anlagen auf Baggerseen viele positiveEffekte haben können, wie eine reduzierte Verdunstungsrate mit entsprechenderKlimarelevanz, ein geringerer Lichteinfall, der Algenbildung verhindert, dieEntstehung eines Rückzugraumes für Fische oder auch eine vergleichsweiseeffizientere Energiegewinnung durch die Kühlung der PV-Module durch denWasserkörper.MIRO appelliert deshalb an die Bundesregierung, dass die flächenmäßigeBeschränkung in § 36 WHG-E zu streichen oder zumindest abzumildern undformuliert in seiner Stellungnahme dazu gut begründete Vorschläge.Festzuhalten bleibt: Wenn die Energiewende im Zeitraffer gelingen soll, müssendie vorhandenen Potenziale für Photovoltaikanlagen schneller nutzbar gemachtwerden. Zusätzlich sollten die entsprechenden Genehmigungsverfahren gestrafftund im Sternverfahren beschleunigt werden. Konkrete Entscheidungsfristen oderZustimmungsfiktionen würden die zeitnahe Umsetzung von nachhaltigenEnergieprojekten gewährleisten. Nur Pragmatismus hilft uns hier schnell weiter.Die Betriebe der Gesteinsindustrie sind bereit, einen wesentlichen Beitrag zurEnergiewende auch in ihren Betrieben zu leisten. Die Errichtung vonPhotovoltaikanlagen ist dafür ein wesentlicher Baustein.(Stellungnahme in den Downloads unter https://www.bv-miro.org )