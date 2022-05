Seite 2 ► Seite 1 von 2

Straubenhardt (Enzkreis) (ots) - Die Einweihung des kreislauffähig gebautenFeuerwehrhauses in Straubenhardt steht in Kürze bevor: Nach drei Jahren Bauzeitöffnet am 21. Mai ein Gebäude seine Pforten, das nicht nur im "Musterländle"seinesgleichen sucht. Das Bauobjekt ist eines der bundesweit ersten imöffentlichen Sektor, das die baden-württembergische Gemeinde im Enzkreis nachdem "Cradle to Cradle"-Kreislaufprinzip realisiert. Es handelt sich dabei um einkreislauffähiges Verfahren, nach dem Baustoffe so konzipiert sind, dass sie beiUmbau oder Rückbau in einem neuen Bauvorhaben weiter- und wiederverwendet werdenkönnen. Für diese Pionierarbeit würdigte bereits der baden-württembergischeMinisterpräsident Winfried Kretschmann die Gemeinde als nachhaltiges Vorbild fürandere Kommunen. Das Stuttgarter Architekturbüro wulf architekten gmbh planteund realisierte das nachhaltige Leuchtturmprojekt mit Unterstützung desUmweltberatungsinstituts EPEA GmbH, eine Tochter des Beratungsunternehmens Drees& Sommer SE.Beim "Cradle to Cradle"-Prinzip (kurz C2C®) geht es im Kern um nichts weniger,als Rohstoffe für Produkte, Prozesse und Gebäude in der Art und Weiseeinzusetzen, dass sie entweder in gleicher Qualität erhalten bleiben oderkomplett abbaubar in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Dasnach diesem Prinzip errichtete Feuerwehrhaus verwandelt sich damit in einwertvolles Rohstoffdepot und Materiallager. Eine solche Bauweise strebtStraubenhardt künftig auch bei neuen Gewerbe- und Hochbauprojekten an.Damit tritt die Gemeinde dem Ressourcenhunger der Baubranche entgegen, die etwa40 Prozent der globalen Rohstoffe verschlingt. Eine Wiederverwertung ist zumeistnur in minderwertiger Form - etwa als Füllmaterial - möglich. Als "Cradle toCradle"-Modellkommune und zertifizierte Fairtrade-Kommune beweist diebaden-württembergische Gemeinde Straubenhardt, dass es auch anders geht: "Wirgehen mit gutem Beispiel für andere Städte und Gemeinden voran,ressourcenschonend zu bauen", sagt Bürgermeister Helge Viehweg. "Im neuenFeuerwehrhaus realisieren wir bereits heute die künftig von der Bundesregierunggeplanten Maßnahmen, um die Kreislaufwirtschaft im Baubereich voranzutreiben. Sokommt beispielsweise der digitale Gebäuderessourcenpass erstmals in einemöffentlichen Gebäude zum Einsatz."Spannungsfeld Architekur und Nachhaltigkeit"Mit der Planung von nachhaltigen Gebäuden, auch solchen mit technischanspruchsvoller und komplexer Programmatik, sind wir bei wulf architekten seit