Hohe Nervosität an den Märkten

Die inzwischen sattsam bekannten, oben genannten Belastungsfaktoren bleiben den deutschen Aktienbörsen auch in der aktuellen Woche erhalten. Und die Anleger dürften anhaltend nervös alles Neues aufnehmen, was es in Hinblick auf Geldpolitik und globale Konjunkturerwartungen gibt. Mit Blick auf erstere stehen dabei das Protokoll der Europäischen Zentralbank sowie die Inflationsdaten aus der Eurozone im Fokus.

Doch auch wenn nach Meinung vieler Marktbeobachter der grundsätzliche Abwärtstrend an den deutschen Börsen noch nicht gestoppt ist, so rechnen doch einige mit zumindest kurzzeitigen Erholungsbewegungen. Solche könnten auch in der aktuellen Woche die Gewinne der vergangenen Woche fortschreiben.