Deutscher Factoring-Verband: Mitglieder wählen Helmut Karrer für weitere drei Jahre in den Vorstand (FOTO)

Berlin (ots) - Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. am 06.05.2022 wurde Helmut Karrer für weitere drei Jahre durch die Mitglieder mit überwältigender Mehrheit in den Vorstand gewählt.

Helmut Karrer ist bereits seit 2019 Mitglied des Vorstandes und die Mitglieder sprechen mit dieser Wahl ihre Anerkennung für sein Engagement und die geleistete Arbeit aus. Karrer nimmt die Wahl dankend an und freut sich auf die Verbandsarbeit insbesondere nach der Corona-Pandemie wieder mit mehr Augenmerk auf den Dialog mit den Mitgliedern des Verbandes.