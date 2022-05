Gerresheimer setzt seine Wachstumsstrategie in den Emerging Markets um und erhöht die Kapazitäten in Indien

Düsseldorf/Kosamba, (ots) - Gerresheimer hat seine Produktionskapazitäten in der

Glas- und Kunststoffproduktion in Indien deutlich ausgebaut, um den steigenden

Bedarf seiner globalen Pharmakunden zu bedienen. Am Standort Kosamba entstand

ein neues, modernes Werk zur Herstellung hochwertiger Kunststoffbehälter und

-verschlüsse. Die Glasproduktion wurde mit hochmoderner und nachhaltiger

Schmelzwannentechnologie modernisiert. Die Produktionsstätten in Kosamba werden

die Nachfrage globaler Kunden nach Pharma-Lösungen aus Glas und Kunststoff

decken und unterstützt damit die Wachstumsstrategie "formula G".



Mit dem Ausbau der Kapazitäten in Indien setzt Gerresheimer seine

Wachstumsstrategie in den Emerging Markets weiter um. Das Unternehmen adressiert

damit den globalen Megatrend hin zu einem besseren Zugang der Menschen zu

hochwertigerer Gesundheitsversorgung. Als führender Partner für globale Pharma-

und Healthcare-Kunden ist Gerresheimer bereits in Indien aktiv. Die neuen

Produktionskapazitäten bündeln das Know-how und Netzwerk des Unternehmens in den

Bereichen Glas und Kunststoff und bieten Lösungen an, die das breite

Gerresheimer-Portfolio ergänzen.





