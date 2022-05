WIESBADEN (ots) -



- Die Befragungen des Zensus 2022 sind gestartet

- Für die persönlichen Befragungen werden drei Monate lang 100 000

Interviewerinnen und Interviewer im Einsatz sein

- Gesetzlich festgelegter Zensus-Stichtag ist der 15. Mai 2022



Die Befragungen des Zensus 2022 sind gestartet und finden von Mitte Mai bis etwa

Mitte August statt. Der Zensus 2022 liefert mit einer Bevölkerungszählung sowie

einer Gebäude- und Wohnungszählung aktuelle Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Am

Sonntag, 15. Mai 2022, war der Stichtag für den Zensus in Deutschland. Das

bedeutet, dass sich alle erfragten Angaben auf dieses Datum beziehen und somit

vergleichbar sind.





Insgesamt werden beim Zensus über 30 Millionen Menschen befragtDie Befragungen für die Gebäude- und Wohnungszählung mit etwa 23 MillionenBefragten sind bereits vor einigen Tagen gestartet und finden in erster Linieonline statt. Eigentümerinnen und Eigentümer oder Verwaltungen von Immobilienerhalten hierzu Post mit den Online-Zugangsdaten von ihrem StatistischenLandesamt.Weiterhin werden etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung (etwa 10,3Millionen Personen) in einem kurzen, persönlichen Interview befragt. Diepersönlichen Befragungen starten heute, dem 16. Mai 2022. "Für diese Befragungenwerden bis zu 100 000 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer für dienächsten zwölf Wochen im Einsatz sein", sagt Katja Wilken, Gesamtprojektleiterindes Zensus 2022 beim Statistischen Bundesamt. Zum vereinbarten Termin zeigen dieInterviewerinnen und Interviewer einen offiziellen Erhebungsbeauftragten-Ausweisin Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis vor. Das persönlicheInterview dauert etwa fünf bis zehn Minuten und kann kontaktarm an der Haustürerfolgen.Online-Teilnahme am Zensus steht im VordergrundEtwa drei Viertel der Befragten beantworten im Anschluss daran noch weitereFragen, etwa zu Bildung und Beruf. Die Zugangsdaten für den Online-Fragebogenerhalten sie im Anschluss an das persönliche Interview. Für Menschen, die denOnline-Fragebogen nicht nutzen können, ist auch eine Auskunft überPapierfragebogen möglich.Darüber hinaus werden alle Bewohnerinnen und Bewohner in Wohnheimen (etwa 300000 Personen) befragt. Bei Gemeinschaftsunterkünften (etwa 60 000Einrichtungen), zum Beispiel Seniorenheimen oder Flüchtlingsunterkünften, gebendie Einrichtungsleitungen stellvertretend Auskunft.Beim Zensus gibt es eine AuskunftspflichtAlle Bürgerinnen und Bürger müssen bei den Befragungen des Zensus Auskunftgeben. Wer für den Zensus ausgewählt wurde, ist zur Teilnahme verpflichtet. Diesist gesetzlich durch das Zensusgesetz 2022 vorgegeben und für die benötigte hoheGenauigkeit und Qualität der Ergebnisse erforderlich.Die Ergebnisse des Zensus sind für Deutschland höchst relevantDie Ermittlung der Bevölkerungszahl durch den Zensus, ist eine wichtigeGrundlage für zahlreiche Regelungen. So werden auf dieser Basis Wahlkreiseeingeteilt, die Stimmenverteilung im Bundesrat organisiert oder derLänderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich berechnet. Weiterhingewinnt der Zensus Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbslebender Bevölkerung. Die Zensus-Ergebnisse werden von den politischenEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Bund, Ländern undGemeinden, aber auch in der Europäischen Union als wichtige Datenbasis undPlanungsgrundlage genutzt.