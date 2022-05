Dramatischer Einbruch bei Cyber-Selbsteinschätzung Deutsche Unternehmen durch angespannte Risikolage stark verunsichert (FOTO)

München (ots) - Laut Hiscox Cyber Readiness Report sind Cyber-Angriffe größtes

unternehmerisches Risiko / Zahl der "Cyber-Experten" in Deutschland sinkt um 17

Prozentpunkte auf 3 Prozent / Ein Viertel des IT-Budgets deutscher Unternehmen

fließt mittlerweile in Cyber-Sicherheit / Zwei Drittel der deutschen Unternehmen

sichern sich gegen Cyber-Risiken ab / Deutschland verzeichnet im internationalen

Vergleich die höchsten Gesamtschadenkosten



Der Hiscox Cyber Readiness Report 2022 zeigt: Cyber-Angriffe sind auch für

deutsche Unternehmen das Risiko Nummer eins - noch vor der Pandemie, dem

Wirtschaftsabschwung und dem Fachkräftemangel. Mittlerweile gibt zudem beinahe

die Hälfte (48 %) der befragten Unternehmen weltweit an, im letzten Jahr von

mindestens einer Cyber-Attacke betroffen gewesen zu sein, im Jahr zuvor lag

dieser Wert noch fünf Prozentpunkte niedriger. In Deutschland bleibt das Niveau

mit 46 Prozent wie im Vorjahr weiterhin hoch. Wegen der immer schwerer

einzuschätzenden Bedrohungslage sank die die Zahl der "Cyber-Experten" auf 3

Prozent.