Bijou Brigitte continua a expansão no Sul da Europa (FOTO)

Hamburgo (ots) - Alegria, paixão, inspiração e diversidade! São estes os pilaresque o grupo de joalharia de moda Bijou Brigitte representa desde 1963. A empresafamiliar alemã está representada em 21 países com mais de 900 localizações. Em2003, a empresa expandiu-se para Portugal, o seu segundo maior mercado.Como fornecedor líder de joalharia e acessórios da moda, o grupo de joalharia demoda está a expandir a sua marca e presença nos mercados existentes e continuaráa expandir-se em 2022. Um dos focos é o Sul da Europa, que oferece um grandepotencial com os seus clientes leais e conhecedores da moda, como a experiênciatem demonstrado.As cidades assistem a um regresso do turismo e ao mesmo tempo a uma subida doconsumo. Neste contexto, a rede de locais em Espanha e Portugal será ainda maisabrangente. O grupo opera em cerca de 150 locais nestes dois países.