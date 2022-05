Trinkwasserstudie sieht Handlungsbedarf im Gebäudesektor (FOTO)

Berlin (ots) - Handelsblatt Research Institute und Viega stellen neue Studie

"Zukunftsstrategie Trinkwasser" vor / Trinkwassererwärmung eine der größten

Energie- und CO2-Emissionsposten in Gebäuden / Neue Technologien und digitale

Konzepte sollen Energie senken und Trinkwasserqualität erhalten



Trinkwasser ist in Deutschland nach wie vor von hoher Qualität. Im Gebäudesektor

sind jedoch Anstrengungen notwendig, um gute Trinkwasserqualität vor dem

Hintergrund der ambitionierten deutschen Klima- und Nachhaltigkeitsziele

langfristig sicherzustellen. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse der Studie

"Zukunftsstrategie Trinkwasser", die das Handelsblatt Research Institute (HRI)

in Patenschaft mit dem Trinkwasser-Experten Viega am 12. Mai in Berlin

vorstellte. Notwendig seien ein energieeffizienteres Trinkwassermanagement sowie

ein höherer Digitalisierungsgrad bei Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden.