Interlloyd Versicherungs-AG bringt neue Unfallversicherung auf den Markt / Auch schwere Krankheiten nun über Dread-Disease-Baustein optional absicherbar

Düsseldorf (ots) - Die meisten Unfälle passieren laut Robert-Koch-Institut zu

Hause oder in der Freizeit. Dort besteht aber in der Regel kein Schutz durch die

gesetzliche Unfallversicherung. Umso wichtiger ist eine passende private

Vorsorge. Denn zu den gesundheitlichen Sorgen kommen schnell finanzielle

Belastungen hinzu. Genau hier setzt der umfassende und leistungsstarke Schutz

der neuen Unfallversicherung der Interlloyd Versicherungs-AG an. Mit dieser

bietet der Maklerspezialist des ARAG Konzerns ein stark erweitertes

Leistungsspektrum - inklusive der im Markt noch neuartigen Übernahme von Kosten

bei schweren Erkrankungen über einen optionalen Dread-Disease-Baustein.



"Die eigene Gesundheit ist ein kostbares Gut. Mit der neuen Unfallversicherung

unseres Maklerversicherers Interlloyd sichern wir durch ein modernes und starkes

Leistungsangebot den individuellen Lebensstandard der Kunden für den Fall der

Fälle. Und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis", unterstreicht

Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied ARAG SE Vertrieb, Produkt und

Innovation. Angeboten wird die neue Interlloyd Unfallversicherung in den

Tarifvarianten Protect Plus, Eurosecure Plus und Infinitus.