DUBLIN (dpa-AFX) - Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair bleibt für das laufende Jahr vorsichtig. Es gebe für den Sommer zwar starke Buchungen, aber die Erholung könne bei negativen Nachrichten auch schnell wieder zusammenbrechen, sagte der Chef der Airline-Gruppe, Michael O'Leary, am Montag nach Vorlage der Zahlen für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22. Man habe dies bereits mit der Omikron-Variante des Coronavirus und mit der russischen Invasion in die Ukraine erlebt. Eine Prognose für das laufende Jahr traut sich das Unternehmen weiter nicht zu, hofft aber auf schwarze Zahlen.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Die Ryanair-Aktie verlor an der Börse in Dublin am Vormittag zeitweise fast sieben Prozent an Wert. Am frühen Nachmittag lag ihr Kurs noch mit mehr als drei Prozent im Minus.