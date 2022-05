Die Interos Operational Resilience Cloud-Technologie zertifiziert für die Coupa Business Spend Management Plattform

ARLINGTON, Va., 16. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Interos, das aufstrebende Unternehmen für Operationelle Resilienz, gab heute bekannt, dass es seine KI-gestützte Technologie für kontinuierliches Risikomanagement in der Lieferkette im Coupa App Marketplace anbieten wird, der Unternehmen mit zertifizierten, gebrauchsfertigen Lösungen verbindet. Coupa Software (NASDAQ:COUP) hat die Interos 'Operational Resilience Cloud Embedded App and Connector' für den Einsatz in der Coupa Business Spend Management (BSM)-Plattform zertifiziert, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken in ihren Lieferketten und Geschäftsabläufen präventiv zu erkennen und zu eliminieren.

Die Operational Resilience Cloud Integration App und der Connector sind jetzt im Coupa App Marketplace verfügbar. Sie ergänzen die Coupa-Plattform und bieten unvergleichliche Visibilität in der Lieferkette und Risikomanagement

Mit der Interos Embedded App and Connector können Coupa-Kunden nahtlos auf den weltweit größten Wissensgraphen für Geschäftsbeziehungen zugreifen. Die Interos-App bietet Echtzeit-Einblicke in die Lieferkette und sofortige Einsicht in die laufend aktualisierten Risikobewertungen von Lieferanten. Sie hilft Unternehmen, neue Lieferanten zu bewerten, bestehende Lieferanten zu überprüfen und das Lieferantennetzwerk ständig auf potenzielle Risiken und Störungen zu überwachen. Die Coupa-Interos-Integration bietet Anwendern Zugang zu sechs kritischen Risikofaktoren - Finanzen, Betriebsabläufe, Restriktionen, geopolitische Risiken, ESG und Cyberrisiken.

"Die Lieferketten sind zunehmend miteinander verbunden und voneinander abhängig, und Unternehmen müssen die riesigen Netzwerke von Zulieferern, die ihren Betrieb versorgen, genau und kontinuierlich evaluieren", sagt Roger Goulart, Executive Vice President of Business Development and Alliances bei Coupa. "Die Notwendigkeit, Lieferantenrisiken zu identifizieren und proaktiv zu managen, ist ein Muss, um das Wachstum voranzutreiben und den Marktzugang zu sichern. Kunden und politische Entscheidungsträger fordern außerdem, dass Unternehmen mehr Verantwortung für die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Lieferketten übernehmen. Wir sind stolz darauf, Interos auf dem Coupa App Marketplace zu haben, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, diese Probleme in allen Dimensionen des Lieferantenrisikos anzugehen."