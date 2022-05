--------------------------------------------------------------

Die schönsten Städte Sardiniens Cagliari entdecken

Mayrhofen (ots) - Sardinien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele Europas.Kristallklares Wasser, traumhafte Strände und eine malerische Landschaft ziehendie Besucher magisch an. Doch nicht nur das Meer lockt: Auch das felsigeGebirge, charmante Dörfer, imposante Landschaften und die lebendige HauptstadtCagliari (http://www.christophorus.at/blog/sardinien/cagliari-sardinien/) formendie einzigartige Kulisse der Mittelmeerinsel.Wir haben mit dem Sardinien-Experten und Reisebüroinhaber Andreas Kröll über dieitalienische Insel gesprochen und einige wertvolle Tipps und Insider-Wissenerhalten. Andreas Kröll, Geschäftsführer von Christophorus Reisen, hat bereitsüber 25 Jahre Erfahrung mit der sogenannten "Karibik Europas" und entsprechendesInsider-Wissen parat.Warum wird Sardinien 'die Karibik Europas' genannt?"Sardinien wird nicht ohne Grund die 'Karibik Europas'(https://www.christophorus.at/sardinien/) genannt, jeder, der schon einmal dortwar, wird bestätigen, dass dieser Titel auf jeden Fall seine Berechtigung hat.Die strahlenden Sandstrände und das in der Sonne türkis-funkelnde Wasser, dasbis auf den Meeresgrund hindurchblicken lässt, sind typisch für die Insel, abereben auch typisch karibisch. Wem ein Karibik-Urlaub also zu teuer ist, kann aucham Mittelmeer Karibik-Feeling bekommen."Welche der Strände darf man auf keinen Fall verpassen?"Es ist schwierig, eine Auswahl zu treffen, weil es auf Sardinien so vielewunderschöne Strände gibt, aber einige meiner liebsten Orte sind die SpiaggiaCapriccioli an der Costa Smeralda, wo man auf smaragdgrünes Meer trifft, und diefeinen Sandstrände der Costa Rei, die treffend auch Königsküste genannt wird.Prachtvolle Felsengruppen und weiße, feine Sandstrände wechseln sich hier ab.Der Kräuterduft der regionaltypischen Macchia verleiht dieser Gegend ihr ganzbesonderes Flair. Hier kann zum Beispiel gesurft und getaucht werden. DasFelskap Capo Ferrato steht unter Schutz und bringt die Natur näher.""Im Süden gibt es sehr viele kleine Buchten, an der Costa del Sud. Die Strändedort zählen zu den wärmsten der Insel. Empfehlenswerte Strände sind außerdem dieSpiaggia Campagna und dier Spiaggia Su Giudeu, die mich beide immer wieder mitihrer Schönheit begeistern. Nicht zu vergessen ist auch dieSpiaggia Li Cossi ander Costa Paradiso, die ihrem Namen alle Ehre macht. Dort beeindruckenSchluchten, Felsen aus rosafarbenem Granit, die duftende Macchia und strahlend