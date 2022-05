Einblick in die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen

Wirtschaftsstandort

Sofia (ots) - Die Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (DBIHK) hat

heute die Publikation "Bulgarien: Wirtschaftsstandort mit vielen Chancen" auf

Ihrer Webseite veröffentlicht. Im neuen Format "Bulgarien: Wirtschaftsstandort

mit vielen Chancen" wird potentiellen deutschen Geschäftspartnern und Investoren

die Möglichkeit gegeben, die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen

kennenzulernen. Es wird ein Akzent auf die wirtschaftlichen Vorteile des Landes

gesetzt. Daten und Wirtschaftsindikatoren für das Land, Daten zu Investitionen

und Handel sowie eine SWOT - Analyse sind ebenfalls Teil der Publikation , so

wie die Vielfalt der Praxiserfahrungen und erfolgreichen Beispiele der

Unternehmen stehen dabei im Fokus. Was schätzen Investoren an Bulgarien?