Lithium Chile schließt die angekündigte Privatplatzierung von 27.900.000 $ zu 0,95 $ mit der CHENGXIN LITHIUM GROUP ab und erweitert sein Entwicklungsprogramm auf Salar de Arizona, Argentinien von drei Bohrlöchern auf sieben

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Calgary, AB – 16. Mai 2022 – Lithium Chile Inc. („Lithium Chile“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: LITH – WKN: A2JAHX – FRA: KC3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 0,95 $ mit der Chengxin Lithium Group ("Chengxin") erfolgreich abgeschlossen hat. Mit den 27.900.000 $, die zum bestehenden Betriebskapital des Unternehmens in Höhe von etwa 15.000.000 $ hinzukommen, verfügt das Unternehmen über einen noch nie dagewesenen Barbestand von 43.000.000 $. Das Unternehmen befindet sich in einer starken finanziellen Position, um bestehende Explorationsprojekte zu beschleunigen, und verfügt über die finanzielle Flexibilität, um weitere Möglichkeiten zu verfolgen.

In Anbetracht des gesunden Betriebskapitals des Unternehmens und der beträchtlichen Ressourcen, die aus der ersten Bohrung gemeldet wurden, freut sich Lithium Chile auch, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Phase-2-Erschließungsprogramm (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2022) auf dem unternehmenseigenen Grundstück Arizaro erweitert. Das Programm wurde von drei Explorationsbohrungen auf vier Explorationsbohrungen und bis zu drei zusätzliche Produktionsbohrungen erweitert. Dieses erweiterte Programm, für das nun ein Budget von 4.000.000 US-Dollar veranschlagt ist, wird von der Chengxin Lithium Group in vollem Umfang unterstützt und mitgetragen. Das Ziel von Chengxin ist es, das unternehmenseigene Grundstück Salar de Arizaro so schnell wie möglich in Produktion zu bringen. Es wurden zwei Bohrgeräte unter Vertrag genommen und ein vorübergehendes Lager angemietet, um die Bohrunternehmen und die Techniker des Unternehmens unterzubringen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen bald beginnen werden; die Verzögerungen sind eine Folge der erheblichen Zunahme der Aktivitäten in der gesamten Lithiumindustrie.