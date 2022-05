Starker Auftragseingang in Q1 2022, Ausblick bei zunehmend herausforderndem Umfeld bestätigt



Die endgültigen 2021er Zahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) haben die vorläufig vermeldeten bestätigt. Hervorzuheben ist, dass sich diese starke Entwicklung auch in Q1 2022 fortgesetzt hat - trotz eines sich zunehmend eintrübenden Makroumfelds (Krieg, Inflation/Zinssteigerungen, Lieferketten). Überraschend stark fiel in Q1 der Auftragseingang mit EUR 18,6 Mio. (Guidance EUR 13,3 Mio. - EUR 14,8 Mio.; Q1 21: EUR 12,1 Mio.) aus. Der bestätigte Ausblick des Unternehmens berücksichtigt eine gewisse Eintrübung des Marktumfelds im Jahresverlauf. Auch wir belassen unsere Schätzungen, die im Rahmen der Guidance liegen, unverändert. Die jüngste Korrektur an den Börsen drückt die Peer-Bewertung, fundamental bleibt DATRON attraktiv bewertet.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 15,40. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24201.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

