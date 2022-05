Bonn (ots) - DHL und das sozialökologische Modelabel Mykke Hofmann aus München

bringen gemeinsam eine Kollektion namens Forever Pieces auf den Markt. Die

einzigartige Kollektion besteht aus Kleidungsstücken, deren Design ein Leben

lang modisch bleibt und Freude beim Tragen bereitet. Erhältlich sind die

Designerstücke ab dem 16. Mai 2022 auf www.MykkeHofmann.com. Entstanden ist die

Forever-Pieces-Kollektion im Rahmen eines Designwettbewerbs, zu dem DHL und

Mykke Hofmann im vergangenen Herbst über Social Media aufgerufen hatten. Daran

beteiligt haben sich 848 modebegeisterte Menschen aus 80 Ländern. Aus den 2.375

Einsendungen wurden sechs Entwürfe für die Kollektion ausgewählt: ein

Trenchcoat, eine Bluse, eine Hose, ein Kleid sowie ein Oberteil und Unterteil

als Co-ord Set.



"Forever Pieces steht für alles, was wir mit der Vision von Positive Fashionverbinden", erklärt Arjan Sissing, Global Head of Brand Marketing bei DHL. "DerWettbewerb steht für Nachhaltigkeit und vereint damit Themen wie nachhaltigeProduktion, Zirkularität und faire Produktionsbedingen mit der Langlebigkeit vonMode."An dem Wettbewerb beteiligten sich viele Nachwuchsdesigner*innen wie auchmodebegeisterte Menschen, die sich die Chance nicht entgehen lassen wollten,ihre Vorstellungen von nachhaltiger Mode zum Leben zu erwecken. "Die Resonanzdes Wettbewerbs hat quantitativ wie qualitativ alle Erwartungen übertroffen",erklärt Jelena Hofmann, Gründerin und Label-Chefin von Mykke Hofmann. "DieBeteiligung zeigt, wie stark der Nachhaltigkeitsgedanke in derNachwuchs-Community verankert ist."Der Hauptpreis für die Gewinner des Wettbewerbs war ein Preisgeld von 1000 EURund die Möglichkeit, das Kleidungsstück als "Forever Piece" realisiert zu sehen."Es ist mir wichtig, Mode umweltfreundlich zu gestalten, und dieser Wettbewerbgab mir die Möglichkeit dazu", erklärt Gewinnerin Marta Soloducha ihreMotivation, sich zu beteiligen. Der Entwurf der Modestudentin aus Warschau istein Trenchcoat. Zum Forever Piece wird der Trench durch seineWandlungsfähigkeit. Er kann nicht nur als Mantel, sondern auchauseinandergeknöpft als Rock und als Blazer getragen werden. Micaela Clubourg,eine aus Argentinien stammende und nun in Spanien lebende Nachwuchsdesignerin,steuerte zur Forever-Pieces-Kollektion ein Co-ord Set bei. Die Hose ist sogestaltet, dass in der Konfektion keinerlei Verschnitt entsteht. Die anderenGewinner sind Gaia Stollo aus Italien, die eine klassische Hose beisteuerte,Yolanda Patricia Cabarcas, eine jetzt als Freiberuflerin in Mailand arbeitendegebürtige Kolumbianerin, die eine zeitlose Bluse einreichte, und Camilla Pane