BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 95 auf 97 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insbesondere europäische Rückversicherer müssten angesichts der Risiken des Ukraine-Kriegs achtsam vorgehen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Schaden im Zusammenhang mit dem Krieg dürfte für Swiss Re derweil geringer ausfallen als zunächst angenommen. Angeschoben worden sei das Preisziel zudem vom schwachen Schweizer Franken./jcf/he



schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Montag vorliegenden Studie./jcf





