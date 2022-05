DEG finanziert nachhaltige Ananas-Produktion (FOTO)

Köln (ots) -



- 8 Mio. USD Darlehen für Hacienda Ojo de Agua S.A.

- Sicherung von rund 800 Arbeitsplätzen in Costa Rica

- BSS-Maßnahmen zur Stärkung der Corporate Governance



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt dem

mittelständischen Familienunternehmen Hacienda Ojo de Agua S.A. (Hoda) aus Costa

Rica ein langfristiges Darlehen in Höhe von 8 Mio. USD zur Verfügung. Diese

Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, sein Kerngeschäft - den Ananasanbau

- weiter zu modernisieren. Der Anbau ist von verschiedenen Organisationen in

sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht als nachhaltig zertifiziert

worden. Das Familienunternehmen mit Sitz in San José wurde 1951 gegründet und

baut an zwei Standorten in Costa Rica Ananas an. Die Früchte werden vor allem in

die USA und nach Europa exportiert. Sie werden größtenteils als Frischobst

vermarktet sowie zu Saft oder auch zu Trockenfrüchten verarbeitet. Die DEG hatte

2012 bereits Erweiterungsinvestitionen des Unternehmens finanziert.