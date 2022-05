Kneipp wirbt für Selbstfürsorge in bewegten Zeiten / Erste globale Dachmarkenkampagne für die Marke Kneipp und Rückkehr in TV-Werbung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würzburg (ots) - "Dreh die Welt öfter um Dich selbst" lautet die zentraleBotschaft der ersten globalen Dachmarkenkampagne von Kneipp, einem führendenAnbieter von Bade-, Körperpflege- und Wellnessprodukten. Im deutschen Marktstartet die Mediakampagne am 16. Mai. Die zentrale Botschaft: Selbstfürsorge undAchtsamkeit nicht zu vernachlässigen - gerade in unserer schnelllebigen undzunehmend krisengeschüttelten Welt. Dafür inszeniert die internationalerfolgreiche Traditionsmarke kleine Momente des Glücks und der Auszeitstimmungsvoll, inmitten der Natur. Neben der DACH-Region setzen dieinternationalen Kneipp Märkte, darunter BeNeLux, Frankreich, USA und Japan, dieKampagne ebenfalls um.Mit der groß angelegten Kampagne schlägt Kneipp einen neuen Weg ein und rücktdie Dachmarke Kneipp in den Fokus. Der neue Slogan "Dreh die Welt öfter um Dichselbst" (Englisch: "Choose your moment of joy") ersetzt den bisherigen Claim"Entdecke deinen Kneipp Moment" und trägt sich durch die bislang größteinternationale Marketingkampagne des Unternehmens. In dieser präsentiert sichKneipp modern, weltoffen und mit einem klaren Bekenntnis zu einem naturnahen,authentischen Lifestyle, bleibt aber den traditionellen Markenwerten rund umAchtsamkeit, Wirksamkeit und Natürlichkeit treu. Der Kampagnen-Cast ist einSpiegelbild unserer globalen, diversen Gesellschaft und zeigt Menschenunterschiedlichen Geschlechts, Alters und Ethnie. Entwickelt und umgesetzt wurde"Dreh die Welt öfter um Dich selbst" von der Agentur Serviceplan Köln."Mit dieser ersten Kneipp Dachmarkenkampagne heben wir die bekannten KneippGlücksmomente auf das nächste Level, global und nicht mehr in der bislang häufigzentralen Badewanne", erklärt Sven-Olaf Hansen, Global Chief Marketing Officerbei Kneipp. "Zum ersten Mal bringen wir all unsere Zielgruppen und all unsereProduktkategorien in einer großen Dachmarkenkampagne zusammen. So kreieren wirein neues, jüngeres Look-and-Feel für die Marke Kneipp auf der ganzen Welt."Dabei geht die zentrale Kampagnenidee bewusst auch über das individuelleWohlbefinden hinaus: Denn nur wer sich regelmäßig um sich selbst kümmert, kannauch für andere da sein.Kleine Momente der Freude für Lebensstärke und ZufriedenheitRealisiert wurde "Dreh die Welt öfter um Dich selbst" Anfang des Jahres im Südenvon Chile. Umgeben von Seen, Bergen, Wäldern und Vulkanen genießen dieKampagnen-Gesichter ihren ganz individuellen Moment des Glücks und derSelbstfürsorge. Gleichzeitig transportiert der Produktionsstandort eindrücklichdie ganzheitliche Philosophie, mit der sich Kneipp seit über 130 Jahren dafür