Terminerinnerung / ADAC Hauptversammlung am 21. Mai in Wiesbaden /Der Verein weitet seine Angebote aus / Veranstaltung als Video-Konferenz / Live-Stream auf der adac.de

München (ots) - Am Samstag, 21. Mai, findet die diesjährige Hauptversammlung des

ADAC e.V. statt. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie kommen die rund 220

Delegierten der 18 Regionalclubs wieder zu einer Präsenzveranstaltung im

RheinMain CongressCenter in Wiesbaden zusammen. Es ist zugleich die erste

Hauptversammlung des ADAC Präsidenten Christian Reinicke seit seiner Wahl vor

einem Jahr.



Die Hauptversammlung steht unter dem Motto "Mobilität. Nachhaltigkeit.

Innovation". Der ADAC unterstreicht damit sowohl den Kerngedanken des Vereins,

die Mobilität der Mitglieder zu unterstützen und fördern, als auch den Anspruch

gesellschaftliche Entwicklungen und globale Herausforderung anzunehmen und sich

entsprechend weiterzuentwickeln.





Auf der Hauptversammlung stehen unter anderem Entscheidungen über eineAusweitung der Mitgliedsleistungen auf die Bereiche Gesundheit, Sicherheit undHeim an. Sie ist das oberste Organ des Vereins und tagt jährlich innerhalb derersten fünf Monate eines Jahres. Hier wird unter anderem auch über dieFeststellung des Jahresabschlusses sowie den Wirtschaftsplan für das laufendeJahr entschieden.Interessierte Pressevertreter sind zur Hauptversammlung herzlich eingeladen.Bitte melden Sie sich per Mail an mailto:aktuell@adac.de an. Zusätzlich bestehtdie Möglichkeit, die Hauptversammlung ab 10 Uhr live auf adac.de zu verfolgen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5223676OTS: ADAC