Aztec Minerals meldet über einen Broker vermittelte Privatplatzierung im Wert von bis zu CAD $ 3,0 Millionen mit Alamos Gold als strategischem Investor

Vancouver, Kanada - 16. Mai 2022 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aztec-minera ...) hat eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung für einen Erlös von bis zu CAD $ 3,0 Millionen (das „Emissionsangebot“ oder die „Privatplatzierung“) auf den Weg gebracht. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot meldet das Unternehmen, dass Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE: AGI) („Alamos“) die Absicht bekundet hat, im Rahmen des Emissionsangebots Wertpapiere zu erwerben, um bei Abschluss des Emissionsangebots eine Beteiligung von 9,9 % am Unternehmen zu halten.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 10,0 Millionen Einheiten zu einem Preis von CAD $ 0,30 pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu CAD $ 3,0 Millionen auszugeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant, der während eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von CAD $ 0,40 berechtigt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Durchführung von Explorationsarbeiten in seinem Porphyr-Gold-Kupferprojekt Cervantes in Sonora, Mexiko, sowie in seinem epithermalen Gold-Silberprojekt Tombstone und seinem Silber-Blei-Zink-Kupfer-Goldprojekt CRD in Arizona, USA, wie auch für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen muss möglicherweise auf bestimmte Teile der Finanzierung eine Vermittlungsprovision in bar und/oder Form von Warrants gezahlt werden. Der Transaktionsabschluss der Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlicher aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht bzw. den Richtlinien der TSXV einer Haltefrist von vier Monaten, beginnend am Abschlusstag der Privatplatzierung.