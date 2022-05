Mit Enginius startet die Zukunft des klimaneutralen Lastverkehrs (FOTO)

Bremen (ots) - Traditionsunternehmen FAUN setzt auf Wasserstoffantrieb und will

einen erheblichen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten.



In Bremen beginnt eine neue Zeitrechnung für den Klimaschutz: Unter der neuen

Marke ENGINIUS bietet der auf Kommunalfahrzeuge spezialisierte

Fahrzeughersteller FAUN als einer der ersten Anbieter weltweit Lastkraftwagen

mit Wasserstoffantrieb in Serie an. "Der Güterverkehr trägt zu rund zehn Prozent

zu den globalen CO2-Emissionen bei. Unsere Vision ist der klimaneutrale

Lastverkehr, und wir wollen mit ENGINIUS bis 2030 europäischer Marktführer für

wasserstoffbetriebene Lastkraftwagen auf der Kurz- und Mittelstrecke werden", so

Patrick Hermanspann, CEO der FAUN Gruppe, bei der Vorstellung von ENGINIUS in

den Hallen der Fahrzeugfertigung in Bremen.