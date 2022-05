München (ots) - Bremst unsere Skepsis gegenüber Daten den digitalen Fortschritt

und technologische Innovationen?



Eine aktuelle, bislang nicht veröffentlichte Studie offenbart: Verbraucher

verlangen digitale Innovation, aber mehr als die Hälfte ist unsicher, wie ihre

Daten verwendet werden.



Wie müssen Unternehmen und Regierungsinstitutionen darauf reagieren?





Diese und weitere Fragen sind Teil einer Untersuchung, die vom IT-Unternehmen VMware in Auftrag gegeben und vom Marktforschungsunternehmen YouGov durchgeführt wurde und die wir Ihnen im Rahmen eines Presse-Roundtables am 25. Mai um 10:30 Uhr in den Design Offices München Bogenhausen, Einsteinstraße 174, 81677 München, gerne vorstellen möchten. Die Studie beinhaltet viele interessante Ansatzpunkte für das Gesundheitswesen, weshalb wir uns besonders freuen, folgende Experten zu Gast zu haben, die über "Grenzen und Möglichkeiten der Datennutzung im Gesundheitswesen" diskutieren: Die Referenten und Diskutanten: 1. Dr. Pierre-Michael Meier, Geschäftsführer der Entscheiderfabrik, Spezialist aus dem Gesundheitswesen 2. Frank Eilers, Digitalexperte und Keynote Speaker 3. Björn Brundert, Principal Technologist im Office of the CTO, VMware 4. Jens Kögler, Healthcare Industry Director EMEA bei VMware