Die hohe Inflation hat der Party der Aktienmärkte den Garaus gemacht - weil die US-Notenbank Fed einen monetären Klimawandel eingeleitet hat. Sind die US-Aktienmärkte jetzt fair bewertet? Wenn es nur um die Straffung der Geldpolitik durch die Fed geht, könnte man sagen: ja, fair bewertet. Aber was ist, wenn die hohe Inflation die Kosten der Unternehmen so starkl ansteigen läßt, dass sie eben diese gestiegenen Kosten nicht vollständig an die Konsumenten weiter geben können? Mit anderen Worten: wenn durch die Inflation die Margen einbrechen sollten, dann sind die US-Aktienmärkte noch zu teuer! Heute die fast schon erwartbare Erholung - und das trotz ziemlich bärischer Nachrichten..

Hinweise aus Video:

1. Immobilienblase wächst – aber Experten: Abgeschwächtes Preiswachstum

2. Shanghai im Lockdown: Wie im Krieg, nicht in einer Pandemie

Das Video "Inflation, Fed: US-Aktienmärkte nach Abverkauf fair bewertet?" sehen Sie hier..