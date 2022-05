Berlin (ots) - Bis zum 30. Juni 2022 können sich Unternehmer*innen aus der

Kultur- und Kreativwirtschaft wieder für die Kultur- und Kreativpilot*innen

Deutschland bewerben. Die Auszeichnung der Bundesregierung richtet sich an

Akteur*innen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren

branchenübergreifenden Schnittstellen. Im Zentrum steht die Persönlichkeit der

Unternehmer*innen, die sich mit innovativen Ideen und Tatkraft den

Herausforderungen unserer Zeit stellen.



Jedes Jahr werden 32 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft als

Kultur- und Kreativpilot*innen durch die Bundesregierung ausgezeichnet. Die

Ideen, Projekte und Initiativen der Titelträger*innen geben dabei einen Einblick

in die Entwicklungsrichtungen der progressivsten und kreativsten Teile der

Wirtschaft. Hier wird schon heute an Ansätzen gearbeitet, die morgen die ganze

Gesellschaft beeinflussen können.





Das Potenzial der Branche betont auch Robert Habeck, Bundesminister fürWirtschaft und Klimaschutz : "Die kreativen Unternehmerinnen und Unternehmerdieses Landes stoßen mit ihren Ideen gesellschaftlichen Wandel an, lösenProbleme über wirtschaftliche Sektoren hinweg und tragen so dazu bei, unserenWohlstand und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Mit den Kultur- undKreativpilot*innen Deutschland unterstützen wir herausragende Initiativen undProjekte, die ein großes Potenzial für unsere Gesellschaft und unserenWirtschaftsstandort bergen."Die Auszeichnung Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland würdigt jedes Jahr32 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Titelträger*innenerhalten ein auf ihre Unternehmensziele zugeschnittenes Mentoring-Programm undwerden zu Sparringspartner*innen in einem der größten Netzwerke von Expert*innenund erfolgreichen Gründer*innen aus der Branche.Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien: "Wie kaum eine andereBranche steht die Kultur- und Kreativwirtschaft für die Vielfaltunternehmerischer Visionen, die es gilt zu verwirklichen, für die Vielfaltgesellschaftlicher Themen, die in den öffentlichen Diskurs gehören, und für dieVielfalt inspirierender Talente, die Neues bewegen wollen. Deshalb rufen wirauch in diesem Jahr Deutschlands kreative Tüftler und Denker auf, ihreneinzigartigen Ideenreichtum unter Beweis zu stellen. Mit der Auszeichnung alsKultur- und Kreativpilot*innen unterstützen wir sie auf ihrem Weg, aus ihrenStart-ups tragfähige und nachhaltige Unternehmen zu formen."Die Zukunft gestaltenMit dem Zukunftspotenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt sichauch die Trendanalyse (https://kultur-kreativpiloten.de/wp-content/uploads/221102_Report-Trends_in_der_Kreativwirtschaft.pdf) des hinter der Auszeichnungstehenden Netzwerkes inotiv , bei der die Einreichungen des Jahres 2021ausgewertet wurden und die ein Bild von der Kreativwirtschaft als demTransformationslabor der Gesellschaft zeichnet. Auch in diesem Jahr wird imRahmen der Bewerbungsphase erneut eine Auswertung der Einreichungen in Hinblickauf aktuelle Trends und Themen vorgenommen.Ab 16. Mai bewerben: www.kultur-kreativpiloten.de(https://kultur-kreativpiloten.de/) !Deutschlandweit werden Selbständige, Gründer*innen, Unternehmen und Projekte ausder Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchengesucht. Egal ob bisher nur eine Idee existiert oder das Unternehmen bereitsvollständig am Markt ist: Vom*von der Soloselbständigen bis zum Team, ob mitabgeschlossenem Studium oder als Quereinsteiger*in, Expert*in oder Neuling -jede*r kann sein*ihr Projekt einreichen.Unkomplizierte EinreichungDie Bewerbung kann via Online-Formular auf http://www.kultur-kreativpiloten.deeingereicht werden. Zur Bewerbung reichen drei Dinge: Eine kurze Beschreibungder Idee, Informationen zur einreichenden Person oder zum Team und ein kurzesMotivationsschreiben, warum man Kultur- und Kreativpilot*in werden möchte.Die diesjährige Bewerbungsphase läuft vom 16. Mai bis 30. Juni 2022.Während dieses Zeitraums können Fans, Freunde und Interessierte auf außerdem fürihre Favoritenprojekte abstimmen: Die drei Unternehmen, die beim Online-Votingdie meisten Stimmen bekommen, überspringen die Vorauswahl und werden direkt zuden Auswahlgesprächen eingeladen.Pressekontakt:Presseanfragen und Bildmaterial:u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V.Lisa RateringTel. 030 - 20834094-35mailto:presse@u-institut.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132747/5223889OTS: u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln / Projekt: Kultur- und Kreativpiloten Deutschlan