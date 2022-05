JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Wie erwartet, habe der Mautstraßenverkehr im April etwas nachgelassen, während sich die Flughäfen stark erholt hätten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie zur Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 18:22 / BST





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vinci SA! Werbung Short Short Basispreis 107,88€ Hebel 5,81 Ask 1,63 Zum Produkt Long Long Basispreis 75,52€ Hebel 5,36 Ask 1,75 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.