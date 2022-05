Trina Solar weiter auf Platz 2 für weltweite Modullieferungen im ersten Quartal

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf Grundlage der Jahresabschlüsse führenderModulhersteller haben mehrere maßgebliche Organisationen den internationaltätigen PV- und Smart-Energy-Komplettlösungsanbieter Trina Solar bei derLieferung von 8-GW-Modulen weltweit auf Platz 2 eingestuft. Dies steht imEinklang mit den Ergebnissen von PV InfoLink, einer renommiertenPV-Analyseagentur, und PV-Tech, einem weltweit renommierten PV-Medienanbieter,der im vergangenen Jahr die weltweiten Modullieferungen bewertet und Trina Solarauf Platz 2 geführt hat. Das Unternehmen gibt an, es erwarte, auch in diesemJahr sein Ranking durch den Versand von Modulen mit einer Gesamtleistung von 43GW zu halten.Laut Branchenanalysten haben die hochzuverlässigen, leistungsstarken210-mm-Module mit niedrigem LCOE, die Trina Solar entwickelt hat und die zumMainstream der Branche geworden sind, zu dem großen Erfolg des Unternehmensbeigetragen. Die G12-210 Vertex-Technologie ist in der gesamten Brancheweitgehend übernommen worden. Der weltweite Versand von 210-mm-Modulen stieglaut Medienberichten im vergangenen Jahr stark auf insgesamt 26 GW. Dazusteuerte Trina Solar 16 GW bei und belegte damit den ersten Platz. Bis Märzstieg die kumulierte Absatzmenge von 210-mm-Modulen auf mehr als 35 GW. Mit demSprung der PV-Industrie in die 600-W-Ära ist die Zusammenarbeit in derIndustriekette reibungsloser geworden, Wechselrichter und Tracker sindvollständig mit 210-mm-Modulen kompatibel, die 600-W+-Ökologie ist ausgereifterund die Produktionskapazität und der Versand von 210-mm-Hochleistungsmodulenwerden weiter steigen .Trina Solar ist für seine Produktzuverlässigkeit und Markenbankfähigkeitinternational bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr wurdedas Unternehmen von PVEL, dem führenden unabhängigen PV-Testlabor, zum siebtenMal in Folge als "Top Performer" ausgezeichnet. Das Unternehmen hat außerdem 100% in der BNEF-Bankability-Umfrage erzielt, wurde sechs Jahre in Folge als besterAnbieter von bankfähigen Modulen eingestuft und im vierten Quartal letztenJahres als Tier-1-Hersteller von BNEF-PV-Modulen eingestuft.Pressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com,jing.chen03@trinasolar.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105734/5223899OTS: Trina Solar