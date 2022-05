Freiburg (ots) - Wer in der Bundesrepublik auf günstige Immobilien hofft, wirdenttäuscht werden. Aus der Annahme, dass das zuletzt stark gestiegene Zinsniveaudie Preise für Häuser und Wohnung einbrechen lässt, wird kurzfristig keineRealität. Gegen eine willkommene Kaufpreis-Entlastung von Möchte-Häuslebauernund Wunsch-Wohnungskäufern spricht eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen sinddie Zinsen im historischen Vergleich noch immer niedrig, was Baufinanzierungenerleichtert und damit die Immobiliennachfrage und die Preise nach oben treibt.Zieht man die höhere Inflationsrate hinzu, ist die Realverzinsung - Zins minusGeldentwertung - sogar nach unten gegangen. Außerdem ist fast alles, was am Bauals Material benötigt wird, viel kostspieliger geworden. Auch dies macht sichpreissteigernd bemerkbar. Dazu kommen jene Käuferinnen und Käufer, die aus Sorgevor weiter steigender Zinsen unbedingt jetzt ihren Traum von den eigenen vierWänden verwirklichen wollen - ein weiterer Nachfrageschub.http://www.mehr.bz/khs137jPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5223916OTS: Badische Zeitung