NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 45,40 auf 73,40 Euro angehoben. Analyst Jonathan Kennedy-Good folgte damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Empfehlung für Papiere der Prosus-Beteiligung Tencent durch seinen Kollegen Alex Yao. Dieser erwarte, dass bei aktuell stimmungsabhängigen chinesischen Internetwerten mittel- und langfristig vor allem Fundamentaldaten den Kurs bestimmen werden. Kennedy-Good hält den Abschlag der Papiere der Internet-Holding Prosus zu ihrem inneren Wert aktuell für außerordentlich hoch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 00:15 / BST



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 73,40 Euro