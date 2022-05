JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

Ask 1,11

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 21 auf 20,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der Iren sei zwar recht vorsichtig, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Anlagestory eines langfristigen Gewinners habe sich aber nichts geändert./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 00:15 / BST

