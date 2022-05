BLUETTI führt Kundenbindungsprogramm ein

Madrid (ots/PRNewswire) - Um die Markentreue und das Engagement bestehender

Kunden zu fördern und neue Kunden für die BLUETTI-Familie zu gewinnen, hat

BLUETTI kürzlich ein Incentive-Treueprogramm namens BLUETTI Plus eingeführt.

Dieses Programm wird ständig aktualisiert, um den Mitgliedern noch mehr Vorteile

und Spaß zu bieten.



Nach dem Beitritt zum Programm können alle Mitglieder sofort Bucks verdienen und

gegen Prämien einlösen. Außerdem erhalten sie gelegentlich mit Vorrang saisonale

Sonderangebote und neu eingeführte Produkte.





Die Idee, das Programm auf die Identität jedes Mitglieds abzustimmen, führtedazu, dass BLUETTI Plus in 4 Stufen gegliedert ist:BLUETTI ermutigt Mitglieder, eine Empfehlung auszusprechen und bietet 2 Buckspro EUR, wenn der geworbene Freund eine Bestellung aufgibt.Um die Mitglieder zu wiederholten Käufen und Interaktionen zu motivieren, hatsich BLUETTI viele Möglichkeiten zum Sammeln von Bucks ausgedacht:Eine Bestellung aufgeben 1 Buck pro EUREin Konto erstellen 200 BucksVollständiges Profil 200 BucksAnmelden Jedes Mal 50BucksFacebook-Freigabe 100 BucksFolgen auf Instagram: 100 Bucks"Gefällt mir" auf Facebook 100 BucksEine Bewertung hinterlassen 300 BucksEinem Freund empfehlen 2 Bucks pro EURGeburtstag eingeben 100 BucksNewsletter abonnieren 200 BucksExklusive VorteileBLUETTI Plus ermöglicht es den Mitgliedern, ihre Bestellung zu einem Sonderpreisaufzugeben. Zahlreiche Geschenke und Gutscheine werden nur für treue Mitgliedererhältlich sein. BLUETTI bietet auch kostenlose Geschenke zu den Geburtstagender Mitglieder an. Die Kunden konnten die Bucks innerhalb von 12 Monaten nachAblauf der Gültigkeit auf verschiedene Weise einlösen."Unser Kundenbindungsprogramm stellt eine Erweiterung dieser Wertschätzung aufunsere Gemeinschaft dar, ist eine Lösung zur Erhöhung der Kundenbindungsrate undbietet uns die Möglichkeit, unseren derzeitigen und zukünftigen Kunden zuzeigen, wie sehr wir sie schätzen," erklärte James Ray, Marketingdirektor vonBLUETTI.