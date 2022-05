Die Erderwärmung, der Klimawandel, das Ozonloch. Einige der drängendsten Probleme unserer Zeit haben in den letzten Jahren eine grüne Bewegung ausgelöst. Diese hat sich im Jahr 2021 fortgesetzt, trotz anderen Krisenherden wie der Corona-Pandemie. Ein klares Indiz dafür, dass die Bedrohungen ernst genommen werden – und die Menschen beschäftigen. Klimaschutz bleibt das zentrale Zukunftsthema, die grüne Bewegung ist längst auch in der Wirtschaft angekommen. Das legt auch der „Deloitte Climate Check 2021“ nahe, bei dem 750 Führungskräfte befragt wurden. 82 % der Unternehmer gaben an, dass sie über den Klimawandel besorgt, oder sogar stark besorgt sind. Viele Unternehmen leiten Schritte zu mehr Nachhaltigkeit und einer grüneren Unternehmenspolitik ein.

Das kommt bei Verbrauchern an. Laut einer Studie des IBM bevorzugen 70 % der US-Amerikaner umweltfreundliche Marken. In Europa werden die Zahlen ähnlich eingeschätzt. Nachhaltige Produkte und eine grüne Herangehensweise werden mittlerweile oft vorausgesetzt, alles andere ist ein Ausschlusskriterium für viele Konsumenten. Das wiederum merken auch die Unternehmen. Jeweils rund 50 % der Befragten beim „Deloitte Climate Check 2021“ gaben an, dass sie durch nachhaltige Maßnahmen bereits eine verbesserte Kundenzufriedenheit sehen und Vorteile bei der Rekrutierung von Mitarbeitern haben.

Unterdessen kann man auch an der Börse von einem grünen Jahr 2021 sprechen. Nachhaltigkeit ist bei den Anlegerinnen und Anlegern längst mehr als ein Trend. Laut dem Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) haben deutsche Anleger alleine zwischen Januar und September 2021 etwa 38,8 Milliarden Euro in nachhaltige Fonds und ETFs investiert. Ein Rekordwert. Rund 67 % der Anlegerinnen und Anleger sagten bei einer Befragung des Bankenverbandes, dass ihnen nachhaltige Geldanlagen wichtig, oder sogar sehr wichtig sind. Der Weg für nachhaltige und grüne Unternehmen an der Börse ist also geebnet.

Grüne Aktien und grüne Fonds mit Zukunft

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): An der deutschen Börse stellt das US-Unternehmen einen grünen Newcomer dar, welcher großes Potenzial mitbringt. „Nachhaltigkeit ist entscheidend. Es geht darum, was wir unseren Kindern als Erbe hinterlassen wollen“, gibt Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft der Save Foods Inc., vor. Save Foods ist ein Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmen, welches mit neuen Technologien und einer innovativen Herangehensweise Nachhaltigkeit, Haltbarkeit von Lebensmitteln, ökologische Lösungen und Reduzierung von Lebensmittelabfällen erreichen will. Auch die Lebensmittelsicherheit ist ein wichtiger Faktor bei der Ausrichtung des Unternehmens. Im April 2021 präsentierte Save Foods die eigenen Technologien auf der Fruit Logistica 2022 in Berlin.