FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiver Vorgaben dürfte der Dax am Dienstag einen neuen Anlauf auf die 14 000-Punkte-Marke starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 14 069 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich klar im Plus erwartet.

In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Die US-Börsen hatten am Vortag zwar überwiegend schwächer geschlossen, wurden beim Broker IG zuletzt aber etwas höher taxiert.