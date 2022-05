Dies geht aus den kürzlich veröffentlichen Bilanzzahlen hervor. Mit einer Umsatzsteigerung von 53,9 Prozent auf 192,7 Millionen Euro verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 30,3 Prozent auf insgesamt 45,2 Millionen Euro. Angesichts dieser Zahlen zeigte sich Lars Schriewer, CEO von ACCENTRO, bei der Vorlage der Bilanzzahlen mit dem Ergebnis hochzufrieden. Trotz einer massiven Beeinträchtigung des Geschäfts durch den schwierigen Markt und das politische Umfeld seien alle wichtigen Kennzahlen deutlich gesteigert worden. Insbesondere der Aufbau eines eigenen Mietbestands zahle sich aus. "Unsere Strategie, rechtzeitig einen hohen Eigenbestand an attraktiven Wohnimmobilien aufzubauen, hat sich im vergangenen Jahr für unser Unternehmen ausgezahlt", so Schriewer. Ziel sei es, den Wachstumskurs auch im laufenden Geschäftsjahr fortzusetzen. Für 2022 rechnet ACCENTRO mit einem weiteren Rekordergebnis. Während ein Umsatzanstieg auf 200 bis 220 Millionen Euro prognostiziert wird, ist ein EBIT von 45 bis 50 Millionen Euro geplant.

Trotz einer Zunahme der erzielten Mieteinahmen um 64,4 Prozent auf 17,1 Millionen Euro bleibt das Kerngeschäft der ACCENTRO die Wohnungsprivatisierung. Das beurkundete Verkaufsvolumen stieg um 107,7 Prozent auf 246,5 Millionen Euro - ebenfalls Rekord für das Unternehmen. Der Umsatz in dem Geschäftsbereich erhöhte sich damit um 53,7 Prozent auf 172,8 Millionen Euro. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 761 Einheiten verkauft - ein Anstieg um 81,2 Prozent. Das gesamte Immobilienportfolio von ACCENTRO umfasste Ende 2021 rund 4.900 Einheiten, wovon etwa 3.600 dem Mietbestand zuzurechnen waren. Die Fokusmärkte des Unternehmens liegen in Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen sowie in den ostdeutschen Bundesländern.

Die Verwerfungen der deutschen Wirtschaft in den zurückliegenden zwei Jahren sind am Geschäft der ACCENTRO und am Wohnungsmarkt generell spurlos vorbeigegangen. So stieg der Immobilienpreisindex seit 2020 um satte 29 Punkte. In Berlin etwa stiegen 2021 die Preise für Eigentumswohnungen nochmals um 14 Prozentpunkte. Ob sich dieser Anstieg allerdings weiter in dieser Form fortsetzt, scheint zumindest fraglich. Sorgen bereiten Wohnungskäufern die zunehmend steigenden Zinsen für Immobilienkredite.

Lars Schriewer zeigt sich trotzdem zuversichtlich: "Die Finanzierungssituation wird für private Käufer etwas schwieriger, aber wir verzeichnen nichtsdestotrotz weiterhin sehr reges Interesse und eine sehr hohe Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Unser ACCENTRO-Wohnkostenreport hat gezeigt, dass kaufen um 56 Prozent günstiger ist als mieten. Dieser Kostenvorteil mag leicht schrumpfen, wird aber vermutlich auch in diesem Jahr signifikant ausfallen."

Dem optimistischen Ausblick des CEOs folgt auch die Prognose des Unternehmens. Für das laufende Geschäftsjahr seien bereits Einzelprivatisierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 360 Millionen Euro in der Pipeline. Profitieren will ACCENTRO auch von einer neu gestarteten Partnerschaft mit dem Immobilienportal ImmoScout24. In diesem Rahmen sollen mittels Abnahmegarantien für Bauträger zunehmend Neubauprojekte für den Wohnungsvertrieb akquiriert werden. Das Unternehmen verspricht sich davon einen Vorteil im Kampf um das knappe Gut Eigentumswohnungen.

Die wachsenden Zinsen und die steigenden Bauzinsen sowie die Inflation seien weiterhin Faktoren, die den Markt beeinflussen werden, gibt Lars Schriewer an. Auch neue gesetzliche Rahmenbedingungen zur Einsparung von CO2-Emissionen im Gebäudesektor setzen Unternehmen unter Handlungsdruck. Aus diesem Grund hat ACCENTRO-CEO Schriewer eine umfassende ESG-Strategie für den Konzern angekündigt, in deren Rahmen auch die energieeffiziente Sanierung von Wohnungen und Gebäuden vorangetrieben werden soll.