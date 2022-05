Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 21,15 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.08.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



1.HJ 2021/2022: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung; Prognosen bestätigt; Kursziel aufgrund WACC-Anhebung leicht reduziert

Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung berichtet die International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) über die Entwicklung des Rohergebnisses, welches sich aus Umsatzerlösen, sonstigen Erträgen sowie Materialaufwand zusammensetzt. Da sowohl der Materialaufwand als auch die sonstigen Erträge von den absoluten Werten her betrachtet, nur eine untergeordnete Rolle spielen, entspricht der Rohertrag weitestgehend den Umsatzerlösen. Diese setzen sich wiederrum vornehmlich aus den Schulgeldeinnahmen und Subventionen zusammen und geben damit unmittelbar Rückmeldung zum Umfang des Schulbetriebes.



In den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres 2021/2022 erhöhte sich der Rohertrag um 7,9 % auf 3,38 Mio. EUR (VJ: 3,13 Mio. EUR). Dies ist in erster Linie auf gestiegene Schulgeldeinnahmen zurückzuführen. Zum Stichtag 28.02.2022 waren insgesamt 340 Schüler eingeschrieben und damit konnte der leichte pandemiebedingte Rückgang bei den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 ausgeglichen werden. Zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 waren insgesamt 327 Schüler eingeschrieben.



Die Kostenentwicklung der ISA gAG wird in der Regel vom Personalaufwand, also insbesondere von den Aufwendungen für den Lehrkörper dominiert. Aufgrund einer insgesamt unter den Erwartungen liegenden operativen Kostenentwicklung kletterte das EBITDA auf 0,51 Mio. EUR (VJ: 0,19 Mio. EUR) signifikant an. An dieser Stelle müssen jedoch die Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem im Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgten IPO berücksichtigt werden. Im ersten Halbjahr 2020/2021 waren Sonderaufwendungen in Höhe von 0,27 Mio. EUR angefallen, so dass das EBITDA des ersten Halbjahres 2020/2021 bereinigt 0,46 Mio. EUR betragen hätte.



