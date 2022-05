Alkaline Fuel kündigt Handel am OTCQB an und reicht Finanz- und Lagebericht für das erste Quartal 2022 ein

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass seine Stammaktien von der OTC Markets Group Inc. vom OTC Pink Sheet Open Market an den OTCQB Venture Market (der „OTCBQ“) hochgestuft wurden. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am OTCQB unter dem Kürzel „ALKFF“ begann mit der Markteröffnung am 28. März 2022. Die Stammaktien von AFCB werden nach wie vor an der NEO Exchange unter dem Kürzel „PWWR“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „77R“ gehandelt.

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den Handel am OTCQB. Damit kann das Unternehmen die größte Anlegerschaft der Welt erreichen“, erklärt Frank Carnevale, Chief Executive Officer. „Wir freuen uns, den Anlegern weitere Informationen zur Entwicklung unserer Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu geben und den Wert unserer kürzlich erworbenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Projekte besser zu vermitteln.“

Der von OTC Markets betriebene OTCQB-Handelsplatz bietet einen transparenten Handel mit den Aktien von Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die einen Mindestangebotspreis-Test erfüllen, mit ihren Finanzberichten auf aktuellem Stand sind und sich einem jährlichen Prüfungs- und Managementszertifizierungsprozess unterzogen haben. Der OTCQB wird von der United States („US“) Securities and Exchange Commission als ein etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bereitstellt. Diese Standards bieten eine solide Grundlage für die Transparenz sowie die Technologie und die Vorschriften zur Verbesserung der Handelserfahrung für Anleger.