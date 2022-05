Bereits zum dritten Mal steigt am 27. und 28. Mai 2022 die Deutsche Goldmesse in Frankfurt. Über zwei Tage werden auf der größten Mining-Konferenz Deutschlands zahlreiche Experten und Unternehmen ein sattes Programm bieten. Für Investoren ist die Veranstaltung kostenlos, hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Deutschlands größtes Mining-Event!

Egal ob Gold, Kupfer oder Silber: Derzeit ist am Rohstoffmarkt die Hölle los. Der Preisrutsch, der derzeit fast alle Anlageklassen betrifft, bietet aber auch Chancen zum Einstieg. Insbesondere Rohstoffaktien waren bereits niederig bewertet, nun gibt es den einen oder anderen Titel noch einen Schnaps günstiger, wie Börsianer sagen. Für Investoren bietet sich daher auf der Deutschen Goldmesse 2022 die Gelegenheit, sich über Unternehmen aus dem Sektor zu informieren und durch viele Expertenvorträge ihr Wissen zu vertiefen. So werden am 27. und 28. Mai im JW Marriott-Hotel (ehemals Jumeirah) in der Frankfurter City unter anderem Marc Friedrich, David Finch, Prof. Dr. Torsten Dennin, Matthew Piepenburg, Christoph Zinsser, Jim Lewis (Wall Street Silver) und Trevor Hall ihre Sicht auf die Lage an den Märkten präsentieren. Dazu kommen Vorträge von mehr als 20 Unternehmen aus dem gesamten Spektrum der Rohstoffbranche. Weitere Informationen und die kostenlose Anmeldung finden Sie auf der Webseite der Deutschen Goldmesse.