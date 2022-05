Paradoxerweise ist die große Hoffnung der Bullen nun eine baldige Rezession in den USA - denn wohl nur dann bestünde die Chance, dass die US-Notenbank Fed doch nicht die Zinsen so aggressiv anhebt und die Bilanzsumme reduziert wie angekündigt! Daher sind die heutige US-Einzelhandelsumsätze (14.30Uhr) von so zentraler Bedeutung: fallen sie schlecht aus, wäre das eine gute Nachricht für die Wall Street - und umgekehrt. Dazu heute auch die Quartalsergebnisse der Einzelhandels-Giganten Walmart und Home Depot als Indikator dafür, wie der für die US-Wirtschaft so wichtige US-Konusment aufgestellt ist. Heute Abend (20.00Uhr) dann Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell - auch er ahnt, dass eine Rezession wohl kaum zu verhindern sein wird, um die Inflation zu bekämpfen..

