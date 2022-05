BMW (DE0005190003) hat am 5.5.22 trotz aller Widrigkeiten über ein starkes erstes Quartal berichten können; das Ergebnis wurde unter anderem durch die Neubewertung des Joint Ventures mit Brilliance Automotive (China) im Rahmen der Vollkonsolidierung gesteigert. Die EBIT-Marge für das Automobil-Segment liegt mit 8,9 Prozent zwar unterhalb des Vorjahres (9,8 Prozent), aber dennoch am oberen Rand der angestrebten Bandbreite. Der flächendeckende Lockdown in China und die Knappheit von Komponenten resultierten in leicht rückläufigen Verkaufszahlen; für das Jahr 2022 hält BMW trotz Ungewissheiten an der Prognose auf Höhe des Vorjahres fest. Mit defensiven Zertifikate-Strategien lassen sich bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie interessante Renditen erzielen.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September 2022)