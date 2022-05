Im Zuge des Abschwungs der Aktienmärkte Anfang dieses Jahres geriet auch Amazon deutlich unter Druck und hat dabei Ende April eine seit Sommer 2020 bestehende Seitwärtsbewegung zur Unterseite aufgelöst. Dem Spektakel ist ein Doppelhoch um 3.773 US-Dollar vorausgegangen und führte das Papier geradewegs auf rund 2.000 US-Dollar und damit eine sehr wichtige Unterstützung abwärts. Zeitgleich traf Amazon.com auf einen langfristigen Aufwärtstrend, der jetzt für eine temporäre Stabilisierung sorgt. Spekulativ würden sich durchaus Long-Chancen ergeben, sollten Bullen jetzt weiter am Ball bleiben.

Chance auf Rebound

Die aktuelle Erholungsphase befindet sich noch in einem recht frühen Stadium, wünschenswert wäre demnächst ein Kurssprung mindestens über 2.345 US-Dollar, damit weitere Chancen einer Gegenbewegung an 2.524 und darüber in den Bereich von rund 2.800 US-Dollar für die Amazon-Aktie eröffnet werden können. Entsprechend würde sich hierauf ein zunächst noch spekulatives Long-Investment anbieten, wie beispielsweise über das mit einem Hebel von 4,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Amazon.com WKN MC2W9K. Allerdings besteht noch die akute Gefahr eines Bruchs des langfristigen Aufwärtstrends, ein solches Szenario würde mit weiteren Abschlägen in den Bereich von zunächst 1.808 und darunter womöglich 1.626 Dollar einhergehen. Vorläufig sollten sich an diese Idee nur erfahrene Händler trauen.