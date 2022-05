Rencore sammelt EUR 3,75 Millionen in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein und festigt Stellung im Cloud Collaboration Governance Markt (FOTO)

München (ots) - Der Münchner Softwareanbieter sichert sich die Finanzierung

durch den deutschen Investor Capnamic, um den Betrieb seiner Governance-Lösungen

im rasanten wachsenden Cloud-Collaboration-Markt weiter zu skalieren.



Rencore, der Anbieter von preisgekrönter Software für Cloud-Collaboration

Governance, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von

3,75 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von dem renommierten deutschen

Venture-Capital-Investor Capnamic angeführt und kommt für Rencore zu einem

perfekten Zeitpunkt: sie wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine gute

Position im rasant wachsenden Markt für Cloud Collaboration Governance Software

weiter zu festigen und auszubauen.





Rencore hat rechtzeitig auf die digitale Disruption reagiert, die vieleOrganisationen seit zwei Jahren gezwungenermaßen durchleben, und bietetUnternehmen aller Größen ein einfaches und effektives Tool, um den Weg in dieCloud zu steuern und kontrolliert zu begleiten. Der langfristige digitale Wandelführte zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Cloud CollaborationSoftware wie Microsoft 365, der bis 2026 voraussichtlich 66,92 MilliardenUS-Dollar erreichen wird - seit 2020 bereits einen Anstieg von 35,14 MilliardenUS-Dollar. Rencores preisgekröntes Produkt Rencore Governance ermöglicht esKunden des Unternehmens, eine zukunftssichere und effiziente Cloud CollaborationGovernance-Strategie durchzusetzen.Mit der Finanzierung wird Rencore sein Produktangebot skalieren um noch mehrmittelständische Unternehmen sowie Konzerne auf der ganzen Welt zu erreichen.Rencore plant, sein Team deutlich zu vergrößern und einen soliden Partnerkanalzu etablieren, um seinen Platz als Marktführer im Bereich der CloudCollaboration Governance weiter zu festigen. Weltweit ist die Nachfrage nachmehr Transparenz über alle Microsoft 365-Dienste hinweg, mehr Automatisierungalltäglicher Aufgaben und mehr Kosteneffizienz in der Governance vonUnternehmen, ungebrochen."Wir sind begeistert, dass wir diese Series-A-Finanzierungsrunde mit Capnamicabschließen konnten", sagte Matthias Einig, CEO und Mitbegründer von Rencore."Capnamic ist nicht nur finanziell investiert, sondern auch sehr erfahren darin,Technologie-Start-ups und insbesondere SaaS-Anbietern zu helfen, die nächsteStufe zu erreichen. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Barbara Dombayvom Investorennetzwerk BayStartUP, die diese Partnerschaft erst ermöglicht unduns immer optimal unterstützt hat.""Capnamic teilt unsere Begeisterung für die Ambition, die Führungsposition am