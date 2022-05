Versicherer brauchen klimaresiliente Geschäftsmodelle (FOTO)

- World Property and Casualty Insurance Report 2022: Erst 8 Prozent der

Versicherer können aufgrund getroffener Maßnahmen als Resilienz-Vorreiter

gelten

- Für 73 Prozent der Versicherungsnehmer zählt der Klimawandel zu ihren größten

Sorgen



Der World Property and Casualty Insurance Report

(https://worldinsurancereport.com/propertyandcasualty/) von Capgemini

(https://www.capgemini.com/de-de/) und Efma (https://www.efma.com/) zeigt, dass

der Klimawandel die Versicherungsbranche belastet. Versicherer, die sich auf den

Aufbau klimaresistenter Geschäftsmodelle konzentrieren, werden besser in der

Lage sein, das Vertrauen ihrer Kunden zu vertiefen und zugleich ihre Bedeutung

und Profitabilität zu steigern. Diese erste Ausgabe der neuen Studienreihe

untersucht unter dem Titel "Walking the Talk: How insurers can lead climate

change resiliency" die Auswirkungen eines der drängendsten Probleme unserer Zeit

auf die Versicherungsbranche.