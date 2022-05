Gold gilt als klassischer Inflationsschutz – bringt aber keinerlei laufende Erträge. Warum also nicht auf die Aktien der Goldproduzenten setzen und somit ein Gold-Exposure mit Dividendenchancen aufbauen? Das Anlegermagazin Aktionär hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, mit der Investoren, die von steigenden Goldpreisen ausgehen, auf eine positive Aktienkursentwicklung weltweit führender Goldminen-Unternehmen setzen können: das Aktionär Best of Gold Miners Indexzertifikat.

Die Indexberechnung wird vom unabhängigen Indexanbieter Solactive übernommen, Morgan Stanley ist Market Maker für das Aktionär Best of Gold Miners Indexzertifikat mit der ISIN DE000DA0AAY4. Der Index entpuppt sich indes nicht als klassischer Index mit wechselnden Komponenten, sondern als fixer Aktienkorb von 11 führenden Goldproduzenten, die weltweit aktiv, aber an den US-amerikanischen und kanadischen Börsen gelistet sind. Barrick Gold ist mit knapp 17 Prozent das Schwergewicht; zusammen mit Endeavour Mining und Newmont Mining sind nahezu 50 Prozent der Indexgewichtung auf die Top-3-Unternehmen verteilt. Es folgen B2Gold (13 Prozent), SSR Mining, Agnico-Eagle Mines, Yamana Gold, Kinross Gold, Ocean Gold und McEwen Mining (1 Prozent).

Die Gewichte verschieben sich naturgemäß mit den Kursbewegungen, es sind jedoch keinerlei regelmäßige Indexanpassungen vorgesehen. Die jeweils aktuelle Gewichtung kann auf den Seiten von Solactive unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 abgerufen werden (die anderslautende ISIN des Zertifikats oben!). Das Dividendenkonzept sieht die Reinvestition der anfallenden Netto-Dividenden (Net Total Return) vor; diese kommen somit den Anlegern zugute. Kommt es zu Spin-offs, dann wird das entkoppelte Unternehmen im Index weitergeführt. Die Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent p.a.

Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird und die Korbaktien entweder in US- oder kanadischem Dollar notieren, müssen Anleger sich der Übernahme eines Wechselkursrisikos bewusst sein. Eine Aufwertung des Euro (= Dollar-Schwäche) wird sich negativ auf das Investment auswirken.

ZertifikateReport-Fazit: Eine kleine Beimischung von Gold oder Goldminen-Aktien kann ein Depot aufgrund der geringeren Korrelation zu klassischen Sektoren diversifizieren. Anleger können mit dem Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Best of Gold Miners Index auf eine Handvoll der Top Player der Goldproduktion setzen und so indirekt von steigenden Goldpreisen profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Aktionär Best of Gold Miners Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Best of Gold Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen