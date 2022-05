Exyte bleibt im ersten Quartal 2022 auf Rekordwachstumskurs und erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Neuer Rekord: Auftragseingang gegenüber Vorjahresquartal verdoppelt auf 2,6 Milliarden €

Allzeithoch: Umsatz um mehr als ein Drittel auf 1,5 Milliarden € gestiegen

Bereinigtes EBITDA sowie bereinigtes EBIT überproportional auf 105 Millionen € bzw. 95 Millionen € gestiegen

Jahresumsatz von 10,0 Milliarden € bis 2027 geplant; Umsatz von über 6,6 Milliarden € für laufendes Geschäftsjahr erwartet – 10% höher als ursprünglich geplant

Next Level"-Zukunftsagenda für beschleunigtes Wachstum und Ausbau der globalen Präsenz erfolgreich auf den Weg gebracht

STUTTGART, Germany, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Nach dem Rekord-Geschäftsjahr 2021 hat die Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, auch im ersten Quartal 2022 Rekordergebnisse erzielt und strebt die nächste Stufe des ambitionierten Wachstumskurs, dem „Pathway to Ten", an.