Zuvor liefen Erholungen im Bereich um den 10er-EMA aus. Ob es auch diesmal so kommt? Der Abwärtstrend ist bisher weiterhin klar intakt. Ein neues Short-Signal würde entstehen, sobald das Papier wieder unter den 10er-EMA fällt. In diesem Fall wäre dann mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends und einem erneuten Rücklauf zur Unterstützung bei 9,00 bis 9,10 Euro zu rechnen.

Deutsche Bank - Weiterhin in Erholung

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer