"Das Recht der Zukunft gestalten" / Dr. Abir Haddad gründet Institute for Legal Transformation / Zukunftsthemen Technologie, Transformation und Nachhaltigkeit im Blick (VIDEO)

Köln (ots) - Die bislang als Beraterin beim UN-Sekretariat für Klimawandel

tätige Juristin Dr. Abir Haddad hat in Bonn das Institut for Legal

Transformation (https://legaltransformation.io/) gegründet. Mit dem Institut

will sie durch interdisziplinäre Forschung und Beratung entlang der

Zukunftsfragen zu Technologien und Klimawandel "das Recht der Zukunft

gestalten". Erste Projekte sollen sich mit digitalen Welten und Märkten, der

Rechtspersönlichkeit von Künstlicher Intelligenz, dem rechtlichen Status von

Natur, dem Einsatz von Blockchain-Technologie zur Selbstorganisation lokaler

Communities sowie juristische Innovation auf internationaler Ebene befassen.



"Unsere Gesellschaft steht vor einer epochalen Transformation durch neue

Technologien, Klimawandel und Biodiversitätsverlust, aber auch soziale und

kulturelle Entwicklungen wie Demokratieverachtung und Populismus. Die

Entwicklung des Rechtssystems reagiert darauf mit großer Verzögerung und gerät

deshalb in eine doppelte Gefahr: Einerseits nicht schnell genug die Regulierung

anzupassen, andererseits aber auch positive Entwicklungen zu blockieren", so

Abir Haddad.